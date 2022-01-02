شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم توثق لحظات إطعام شقيقتها للقطط في السعودية: أحن قلب في العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة دنيا سمير غانم، على توثيق بعض اللحظات لشقيقتها النجمة أيمي سمير غانم، أثناء تواجدهما في المملكة العربية السعودية، من أجل إتمام مناسك العمرة، والتي ظهرت فيها الأخيرة وهي تقوم بإطعام بعض القطط التي تتواجد في الشوارع، ونشرت دنيا صور لشقيقتها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت: "ماشية بأكل القطط والكلاب في شنطتها في كل بلد وكل مكان، أحن قلب في العالم والله ما شاء الله".



دنيا توثق لجظات ايمي فى السعودية

واحتفلت دنيا، بالعام الجديد وعيد ميلادها، بأداء مناسك العمرة فى الأراضى المقدسة مع شقيقتها ايمى، والدعاء لوالديها النجمين الراحلين سمير غانم، ودلال عبد العزيز، مؤكدة أنه كان يومًا صعبًا، لكن الله وفقهما لأداء العمرة، كما وجهت الدعاء أيضًا لكل شخص من الجمهور العظيم الذى دعا لهما فى أزمتهما.

ونشرت دنيا، صورة لها مع شقيقتها إيمى، من الأراضى المقدسة عبر ستورى حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "شكرًا لكل النعم اللى على شكل جمهور، اللى تعبوا نفسهم وعملوا فيديوهات جميلة أوى عشان عيد ميلادى، أنا بشكركم من كل قلبى".

وأضافت دنيا سمير غانم، "النهاردة كان يوم صعب أوى عليا وعلى إيمى، لكن الحمد لله ربنا كتب لنا عمرة ودعينا من قلبنا لحبايبنا الغاليين بابى ومامى، ربنا يرحمهم يا رب، ودعينا لكل شخص من الجمهور العظيم اللى دعالنا فى أزمتنا، ربنا يخليكوا لينا ويحفظكم وبتنمالكم سنة سعيدة مليانة بالخير والرضا والحب".