شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان صندانس السينمائى يقدم جرعات تعزيزية لـ فيروس كورونا خلال فترة إقامته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد القائمون على مهرجان صندانس السينمائي أنه سيقدم جرعات من لقاح فيروس كورونا خلال فترة المهرجان، التي ستقام في الفترة من 20 إلى 30 يناير الجارى، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

يأتي قرار تقديم الجرعات المعززة خلال الحدث الذى سيقام في بارك سيتي بولاية يوتا، وذلك بعد أن تم الإعلان سابقا أنه سيطلب من جميع الحاضرين إظهار شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم مهرجان Sundance لـ موقع TheWrap: "كجزء من سلامتنا الصحية جميعا في المهرجان، نحن نعمل على توفير جرعات معززة للمحتاجين والمؤهلين للحصول عليها".

كما تنص إرشادات المراكز الخاصة بالصحة الحالية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها على أن الأفراد يجب أن يكونوا قد تلقوا التطعيم الثاني لفيروس كورونا قبل ستة أشهر على الأقل من جرعة معززة.

سيتطلب مهرجان Sundance من الحضور الخضوع لـ اختبار فيروس كورونا، مع بداية المهرجان، على ان يتكرر الاختبار كل 48 ساعة حرصا من القائمين على المهرجان بالحفاظ على الحضور من الإصابة بـ فيروس كورونا.

كما تم حظر الطعام والشراب من جميع العروض ويجب ارتداء الأقنعة طوال فترة المهرجان.

سيقام مهرجان Sundance في الفترة من 20 إلى 30 يناير على أن يكون الحضور شخصيا وافتراضيا هذا العام، على عكس العام الماضى 2021، كان حدثًا افتراضيًا بالكامل، واستقبل عددًا قياسيًا من الحضور حيث قام أكثر من 600000 شخص بتسجيل الدخول من جميع أنحاء العالم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".