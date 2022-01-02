ديانا كرزون وزوجها يؤديان مناسك العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة ديانا كرزون بصحبة زوجها الإعلامي معاذ العمري، أثناء تأديتهما مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت ديانا، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا أن نودع هذا العام ونبدأ عام جديد في مكة المكرمة.. الحمد لله على تمام العمرة.. اللهم اجعلها عمرة مقبولة خالصة لوجهك الكريم".

وأضافت: "اللهم اجعلها سنة خير وبركة ورحمة، واجعلنا ممن يتركون أثرًا طيبًا، وسخر لنا خير خلقك، وأكتب لنا الخير في جميع الأمور واجعلها بدايات سعيدة وراحة بال للجميع".

وكانت ديانا كرزون، استقبلت طفلتها الأولى من زوجها الإعلامي معاذ العمري في يونيو 2021.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ديانا كرزون، أغنية "لفلفني" التي طرحتها على موقع الفيديوهات"يوتيوب"، وهى من كلمات عمر ساري، ألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى.

ويقول مطلع الأغنية "لفلفني لفة وسليني، ودللني بقهوة وعشيني، وغيرلي جوي، خبرني منك خبرية، نكتة من عندك قوية، تضحكني بقوة".