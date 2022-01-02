خاص| جلا هشام: كنت أحلم بالتمثيل مع خالد النبوي قبل "راجعين يا هوا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- مديحة عاشور:

يبدأ المخرج محمد سلامة في منتصف يناير الجاري تصوير مسلسل "راجعين يا هوا"، استعدادًا لطرحه في سباق مسلسلات رمضان 2022.

وقالت الفنانة جلا هشام، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها سعيدة بالانضمام لفريق عمل المسلسل، لافتة إلى أن تواجدها بعمل فني من بطولة خالد النبوي كان من أحلامها، وأنها تتمنى لو أن هناك مشاهد تجمعها به في المسلسل.

وقالت إنها سعيدة بالتعاون للمرة الثانية مع المخرج محمد سلامة، بعد تعاونها معه في مسلسل "موسى" 2021، موضحة أنه مخرج يهتم بالوجوه الجديدة، والمواهب الفنية الصاعدة ويدعمهم، وأنها ثقة كبيرة منه أن يتعاون معها في رمضان القادم أيضا.

مسلسل "راجعين يا هوا"من بطولة النجوم: خالد النبوي، هنا شيحة، وفاء عامر، نور اللبنانية، أنوشكا، أحمد بدير، إسلام جمال، إسلام إبراهيم، طه الدسوقي، سلمى أبو ضيف، تميم عبده، وصفاء الطوخي.

ويشارك أيضا في المسلسل، مجموعة كبيرة من الوجوه الصاعدة، من بينهم، جلا هشام، سالي حماد، ريهام الشنواني، ونانسي هلال.

مسلسل "راجعين يا هوا"، مأخوذ عن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار السيناريست محمد سليمان عبد الملك.