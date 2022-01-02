وفاة نجل الفنان محمد رضا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

رحل عن عالمنا، مجدي رضا، نجل الفنان الكبير الراحل محمد رضا، اليوم الأحد.

وأعلن خبر الوفاة أحمد رضا نجل الفنان الراحل، وكتب عبر فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى أخي مجدي رضا.. ندعو الله أن يتغمده برحمته ويغفر له".

وكشف موعد الجنازة والعزاء، قائلا: "الجنازة غدا الاثنين من مسجد صلاح الدين بالمنيل بعد صلاة الظهر.. والعزاء يوم الثلاثاء بمسجد الشرطة بأكتوبر.. لا أراكم الله سوء في عزيز لديكم ونسألكم الدعاء".

محمد رضا ممثل مصري، من مواليد 21 ديسمبر 1921، حصل على دبلومة في مجال الهندسة التطبيقية عام 1938، وعمل في بدايات حياته في هندسة البترول، قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه في عام 1953.

اشتهر محمد رضا في السينما بشخصياته ذات الطابع الكوميدي، وعلى رأسها شخصية "رضا بوند"، وشخصية "المعلّم" التي قدمها من خلال العديد من الأفلام، وتوفي في عام 1995 عن عمر يناهز 74 عامًا.