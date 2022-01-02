هنا الزاهد تودع 2021 بهذه الرسالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وودعت هنا الزاهد عام 2021 برسالة وقالت: "شكرا لك لقد كانت سنة رائعة بالنسبة لي في مسيرتي وحياتي الشخصية، أنا سعيدة جدًا لكل شيء".

وكانت آخر مشاركات هنا الزاهد الفنية، مسرحية "جوازة معفرتة" التي عرضت بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

مسرحية "جوازة معفرتة" بطولة: أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، بيومي فؤاد، ومن تأليف وأشعار ورؤية فنية وإنتاج أمير طعيمة، ورؤية موسيقية وألحان عمرو مصطفى، وإخراج أوتاكا.

يذكر أن، هنا الزاهد تشارك أيضا في مسلسل "أنا وهي" من تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة أحمد حاتم، أشرف عبدالباقي، ميرهان حسين، عارفة عبدالرسول، محمد ثروت، محسن منصور.