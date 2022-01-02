محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ ويسجل رقمًا قياسيًا جديدًا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

تمكن النجم المصري محمد صلاح، من تسجيل هدف لفريقه ليفربول في مرمى مضيفه تشيلسي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 26، بعدما تلقى تمريرة طويلة فوق الدفاع في الناحية اليمنى، ليتقدم بها ويتخلص من ماركوس ألونسو، قبل أن يسدد في الزاوية الضيقة لمرمى الحارس السنغالي إدوارد مندي.

ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات “أوبتا”، فإن هذا هو الهدف الرابع الذي يسجله صلاح بمرمى فريقه السابق تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر صلاح قائمة اللاعبين الذين سجلوا أهدافا في مرمى تشيلسي بعد تركهم للفريق اللندني، بالاشتراك مع نجم مانشستر سيتي كيفن دي بروين (4 أهداف أيضا).

أما شبكة “سكاي سبورتس”، فذكرت أن صلاح سجل هدفه رقم 150 بكافة المسابقات مع الأندية الإنجليزية (148 هدفا مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي).

وأضافت أن هذا الهدف هو الأول له في ملعب “ستامفورد بريدج”، منذ سبتمبر/أيلول العام 2013، عندما سجل هدفا في مرمى تشيلسي لصلاح فريق بازل.

يذكر أن هذا الهدف هو السادس عشر لصلاح في الدوري هذا الموسم، أضاف إليها 9 تمريرات حاسمة.

من ناحيتها، ذكرت شبكة “سكواكا”، أن عدد الأهداف التي ساهم صلاح في تسجيلها مع ليفربول، بلغ 200 هدف في 229 مباراة، بواقع 148 هدفا و52 تمريرة حاسمة.