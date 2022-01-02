شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من كاظم الساهر بعد وفاة شقيقه: أخي الغالي رحمة الله على روحك الطيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم كاظم الساهر، على تقديم الشكر لكل من قدم له واجب العزاء في شقيقة "على جبار"، حيث نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر وكتب قائلاً: "أخي الغالي رحمة الله على روحك الطيبة، مثواك الجنة بإذن الله، الله يحفظكم دائمًا ويبعد عنكم كل مكروه".

وكان قد أعلن حسين جبار، شقيق الفنان كاظم الساهر، وفاة شقيقهما الأكبر "على جبار"، وذلك فى تدوينة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وكتب حسين جبار، شقيق كاظم الساهر، فى نعيه لشقيقه الراحل: "شقيقي الأكبر على جبار إبراهيم السامرائى، في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وحرص عدد كبير من متابعي حسين جبار، على تقديم واجب العزاء ومواساته في وفاة شقيقة، بالتعليق على البوست الذى نشره.