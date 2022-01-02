شقيقة سارة سلامة تخطف أنظار المتابعين في أحدث ظهور لها .. شاهد وجه الشبه بينهما

كتب امير فتحي في الأحد 2 يناير 2022 08:51 مساءً - نشرت الفنانة الشابة ” سارة سلامة ” مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام هنأت من خلالها شقيقتها بمناسبة عيد ميلادها .

وظهرت سارة سلامة في الصور برفقة شقيقتها في أماكن ومناسبات مختلفة وكتبت في تعليقها عليها : ” عيد ميلاد سعيد .. كل سنة وانتى طيبة يا أغلى وأحن وأجدع حاجة فى حياتى ” .

وتابعت : ” مهما قولت مش هيبقى كفاية عليكى .. ويارب السنة دى تعملى كل حاجة بتحلمى بيها وتفضلى معايا وفى ظهرى العمر كله واشوفك دايما مبسوطة ربنا يخليكى ليا .. بحبك اوى ” .