كتب امير فتحي في الأحد 2 يناير 2022 08:51 مساءً - نشرت الفنانة الشابة ” سارة سلامة ” مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام هنأت من خلالها شقيقتها بمناسبة عيد ميلادها .
وظهرت سارة سلامة في الصور برفقة شقيقتها في أماكن ومناسبات مختلفة وكتبت في تعليقها عليها : ” عيد ميلاد سعيد .. كل سنة وانتى طيبة يا أغلى وأحن وأجدع حاجة فى حياتى ” .
وتابعت : ” مهما قولت مش هيبقى كفاية عليكى .. ويارب السنة دى تعملى كل حاجة بتحلمى بيها وتفضلى معايا وفى ظهرى العمر كله واشوفك دايما مبسوطة ربنا يخليكى ليا .. بحبك اوى ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شقيقة سارة سلامة تخطف أنظار المتابعين في أحدث ظهور لها .. شاهد وجه الشبه بينهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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