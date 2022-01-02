التعليق الأول ل ” كاظم الساهر ” عقب وفاة شقيقه الأكبر

كتب امير فتحي في الأحد 2 يناير 2022 08:51 مساءً - نعى الفنان العراقي ” كاظم الساهر ” وفاة شقيقه الأكبر ” علي جبار إبراهيم السامرائي ” الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد .

فكتب كاظم الساهر في منشور له عبر حسابه على إنستجرام : ” أخي الغالي .. رحمة الله على روحك الطيبة .. مثواك الجنة بإذن الله .. الله يحفظكم دائما ويبعد عنكم كل مكروه ” .

وكان ” حسين جبار ” شقيق كاظم الساهر قد أعلن خبر وفاة شقيقهما الأكبر صباح اليوم بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية .