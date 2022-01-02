تصريحات جديدة من محمد رمضان حول أزمته مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر : ” مبحبش لوي الدراع “

كتب امير فتحي في الأحد 2 يناير 2022 08:51 مساءً - أعاد الفنان ” محمد رمضان ” الحديث من جديد عن أزمته مع الطيار الراحل ” أشرف أبو اليسر ” في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام .

حيث علق محمد رمضان قائلا : ” فكرة لوي الدراع وإنك تاخد حاجة من حد بطريقة فيها ابتزاز ده مش ثقاتنا ولا تربيتنا .. إحنا صعايدة وشعبيين نساعد الناس بكل الحب والاحترام ” .

وتابع : ” إنما حد يهددك ويقولك لو مدفعتش حاجة معينة هلجأ للسوشيال ميديا والإعلام هتقوله روح .. وما دام القضية وصلت للقضاء يبقى خلاص موضوع ينتهى في القضاء ” .

وأضاف رمضان : ” في حالة الموضوع يخرج بعيد عن القضاء، نرجع لنقطة الصفر إن الشيء اللي بتهديه للطرف الآخر يكون نابع بكامل حريتك مش بطريقة فيها أمر ” .

يذكر أن المحكمة الاقتصادية كانت قد قضت بتغريم الفنان محمد رمضان 6 ملايين جنيه لصالح أسرة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر في قضية ” أزمة كابينة الطائرة ” .

وجاء في الدعوى المقامة من جانب الطيار الراحل ضد محمد رمضان بأن الأخير استغل الصورة التي التقطها برفقة أشرف أبو اليسر داخل كابينة قيادة الطائرة من أجل الترويج لأغنية جديدة له أسماها “مش بتفتش في المطار” .

وهو الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة اعلى الجانب المادي والمعنوي للطيار الراحل أشرف أبو اليسر وذلك بعد أن سحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة بسبب سماحه لمحمد رمضان بالدخول إلى مقصورة الطائرة والتصوير داخلها .