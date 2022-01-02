شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة ماكس جوليان تجده ميتا فى يوم مولده عن عمر 88 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاجأت أرابيلا تشافرز جوليان زوجة بطل فيلم The Mack، بزوجها الممثل ماكس جوليان متوفيًا في غرفته في يوم عيد ميلاده صباح ليلة رأس السنة الجديدة 2022.

وذكر فريق الإعلام الخاص بالفنان الراحل، أت زوجة جوليان وجدته ميتًا في وقت مبكر من صباح هذا اليوم 1 يناير، وفي بيان قالوا: "خلال مسيرة جوليان التي استمرت عقودًا، كان معروفًا بكونه جريئًا وصادقًا وصريحًا، كان يعيش ويتحدث بفخر على الصعيدين المهني والخاص به وكان يُنظر إليه على أنه رجل نادر بين الرجال"، وذكر موقع ديلي ستار أن سبب الوفاة لايزال غامضا، حيث لم يكشف عن سبب الوفاة حتي الآن.

فيلم The Mack هو فيلم أمريكي طرح في عام 1973 من إنتاج مايكل كامبوس ، بطولة ماكس جوليان وريتشارد بريور.

الفيلم من بطولة المرشحة لجائزة الأوسكار خوانيتا مور والممثل المرشح لتوني ديك أنتوني ويليامز وطرح في 4 أبريل 1973 (نيويورك) ومن إخراج المخرج مايكل كامبوس وسيناريو روبرت جاي بول وحقق 3 ملايين دولار إيرادات قام بالتأليف الموسيقى ويلي هاتش، آلان سيلفستري.



زوجة ماكس جوليان تجده ميتا في يوم مولده عن عمر 88 عاما