شكرا لقرائتكم خبر عن إيه الحكاية.. 3 جلسات تصوير لـ حسن الرداد فى أيام معدودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتاد النجم حسن الرداد مؤخرًا على خضوعه لأكثر من جلسة تصوير جديدة، حيث ظهر من خلالها بلوكات جديدة، حيث شارك جمهوره بعدد من الصور يرتدى فيها جاكت ونظارة وظهر بلحية وشعر طويل، ولاقت إعجاب محبيه على مواقع التواصل الاجتماعى، وتعد جلسة التصوير هذه هى الثالثة للرداد فى أيام معدودة.

ويتواجد حاليًا حسن الرداد في السعودية لعرض مسرحيته الجديدة "فى نص الليل" في موسم الرياض، والعرض من بطولة كل من حسن الرداد وغادة عادل وريم مصطفى ومحمد عبد الرحمن توتا ومصطفى بسيط ومصطفى هريدى، وإخراج عمرو عرفة.

وهو عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض، ويعتمد على إعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الاذاعية والتلفزيونية، وتم وضعها في قالب مسرحي جديد برؤية مختلفة وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل.

ويعود حسن الرداد من السعودية ويستكمل تصوير فيلمه تحت تهديد السلاح ويشارك فيه كل من بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.



















