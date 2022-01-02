شكرا لقرائتكم خبر عن النظرة الأولى لـ رامى ربيعة لزوجته قبل حفل زفافهما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم رامى ربيعة، لاعب النادى الأهلي، بحفل زفافه حاليًا فى أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، حيث شارك عبر الاستوري الشخصي له بموقع إنستجرام، لقطات من حفل زفافه الحالي، ظهر من خلالها في النظرة الأولى التي يلقيها على زوجته بفستان الزفاف، وفى لقطات أخرى اثناء خضوعهما لجلس التصوير الرسمية لحفل الزفاف.



الصور الأولي لرامى ربيعه فى حفل زفافه

ومن المنتظر أن يحيى الفنان هيثم شاكر حفل زفاف رامى ربيعة اليوم، الأحد، داخل أحد فنادق طريق العروبة فى مصر الجديدة، بحضور عدد من نجوم الفن والرياضة.



رامى ربعيه وزوجته



رامى مع زوجته



رامي ربيعه فى النظرة الاولي لزوجته

وتلقّى ربيعة، ما يقرب من خمسة عروض من أندية محلية خلال الأيام الماضية للانتقال لإحداها خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وارتبط اسم ربيعة بالعديد من العروض المحلية، يأتي في مقدمتها المقاولون العرب وسموحة، وغيرهما من الأندية التي أبدت رغبتها في ضم اللاعب.

ولا يشارك ربيعة مع الأهلي بشكل أساسي، وغاب عن الفريق طوال الفترة الماضية، قبل أن يحل بديلا في مباراة فيوتشر أمس الأحد في الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.