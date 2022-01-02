شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرازون تودع 2021 بتأدية مناسك العمرة هى وزوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت المطربة الأردنية ديانا كرازون على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها بصحبة زورجها الإعلامى معاذ العمرى، وذلك أثناء تأدية مناسك العمرة، وعلقت على الصورة قائلة: "الحمد لله رب العالمين الذى أكرمنا أن نودع هذا العام ونبدأ عام جديد في مكة المكرمة.. الحمد لله على تمام العمرة اللهم أجعلها عمرة مقبولة خالصة لوجهك الكريم".

وأضافت ديانا: "اللهم أجعلها سنة خير وبركة ورحمة وأجعلنا ممن يتركون أثراً طيباً، وسخر لنا خير خلقك، وأكتب لنا الخير في جميع الأمور واجعلها بدايات سعيدة وراحة بال للجميع.



ديانا كرازون فى مكة هى وزوجها ديانا كرازون فى مكة هى وزوجها



بوست ديانا على الانستجرام بوست ديانا على الانستجرام

كانت قد احتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرازون بعيد زواجها الأول من زوجها الإعلامي معاذ العمري مؤخرا ، ونشرت صورة من حفل زفافهما عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"مثل اليوم من سنة صرنا لبعض ..سنة مرت سريعة سنه كلها احترام وحب وزاد خوفك علي وحبك اول ما خبرتك إني حامل ..احساس لا يوصف كمية الحب والمشاعر يلي كانت بهذي اللحظة كبيرة ..دموعنا دموع فرح واجتنا سلمى يلي كملت هالحب ..الله لا يحرمني منك ويخليلي ياك انت وسلمى ونضل لبعض طول العمر..بحبك ابو سلمى "

فيما وجه لها زوجها رسالة عبر حسابه بموقع "انستجرام" بهذه المناسبة، قائلا :" كل مشروع بالدنيا ربح وخسارة واعتبار الزواج مشروع زي باقي المشاريع فهو أكيد معرض للربح والخسارة".

وتابع :"الزواج ما بشبه أي مشروع بحياتك هو حياة مبنية على الاحترام والحب هدفها تكوين أسرة جديدة بهدوء وسلام.. حياة تفاصيلها كثيرة من عند ستر وغطا على بعض لعند عالحلوة والمرة مع بعض. ونيال البيت اللي بطلع منه بيت"، واختتم كلامه: "كل سنة وأنتِ زوجتي وشريكة حياتي أم سلمى الأصيلة وربنا يجعل كل أيامنا هدوء وسلام ".