شكرا لقرائتكم خبر عن السينمات تستقبل عام 2022 بـ4 أفلام جديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل السينمات المصرية خلال شهر يناير الجاري، ومع بداية عام 2022، 4 أفلام جديدة تتنوع بين الكوميدى والتراجيدى والأكشن، كما يلعب بطولتها كبار النجوم أمثال أحمد عز ومنة شلبى ومصطفى خاطر وغادة عادل.

الجريمة

قررت أسرة فيلم "الجريمة" للنجم أحمد عز إقامة عرض خاص يوم 4 يناير الموافق يوم الثلاثاء المقبل، بإحدى السينمات فى التجمع الخامس، ومقررًا طرحه فى جميع دور العرض يوم 5 يناير الموافق يوم الأربعاء.

وكانت الجهة المنتجة للفيلم، طرحت بوسترات لأبطال العمل، وتصدر النجم أحمد عز فى بوستر خاص به والنجم ماجد الكدوانى وميرنا نور الدين للترويج قبل عرضه بأيام فى السينمات ضمن أفلام موسم رأس السنة.

وتدور أحداث فيلم "الجريمة، في إطار بوليسي تشويقي حول جريمة قتل، وهو بطولة كل من أحمد عز، ماجد الكدواني، سيد رجب، منة شلبي، رياض الخولي، ونبيل عيسى ومحمد الشرنوبى وميرنا نور الدين وناردين فرج، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، تأليف وإخراج شريف عرفة، إنتاج هشام عبد الخالق.

والعمل أحداثه تكون فى فترة السبعينات، وخلال الأحداث يعانى عز من الهلوسة، ليدخل أحد المستشفيات، ولكنه يهرب منها، فهو مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط فى جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل فى صراع مع هؤلاء الأشخاص.

من أجل زيكو

وأعلن صناع فيلم "من أجل زيكو" بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبي، ومن إخراج بيتر ميمى، عن موعد عرضه في السينمات يوم 5 يناير ، حيث طرحت الشركة المنتجة البوسترات الرسمية للفيلم.

وكشفت الشركة المنتجة لفيلم "من أجل زيكو" للمخرج بيتر ميمى عن البرومو الرسمي للعمل، حيث أوضح البرومو مشاهد كوميدية تجمع بين كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبى.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، بعيدا عن الأكشن والحركة، وبطولة كل من: منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، حيث كان الفيلم يحمل اسم "طريق السلامة" وتم تغييره، من إخراج بيتر ميمى.

تماسيح النيل

قرر صناع فيلم "تماسيح النيل" طرح العمل يوم 26 يناير للمنافسة في موسم إجازة منتصف العام الدراسى، التي تشهد طرح عدد كبير من الأفلام بداية من منتصف ديسمبر الجارى حتى نهاية يناير المقبل، حيث انتهى مخرج الفيلم سامح عبد العزيز من عمليات المونتاج والمكساج وأصبح الفيلم جاهزًا للعرض.

فيلم "تماسيح النيل" بطولة مصطفي خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوى، كريم عفيفى، ويزو، هنادى مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابيلسى، بدرية طلبة، شريف حسني، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين، من تأليف لؤي السيد وتدور أحداثه في إطار كوميدى.

وتدور أحداث الفيلم حول مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى شابين يقومان بأعمال النصب على خالد الصاوى، الذى يجسد دور رجل ثرى، وذلك أثناء رحلته البحرية، وتم تصوير معظم مشاهد العمل على متن أحد المراكب النبيلة في أسوان، إضافة إلى تصوير عدد من المشاهد في مدينة الأقصر أيضًا.

قمر 14

قررت الشركة المنتجة لفيلم "قمر 14" طرح الفيلم بدور العرض، يوم الأربعاء الموافق 12 من شهر يناير، لينافس في موسم منتصف العام، وتدور أحداث الفيلم حول 5 حكايات مختلفة، الحكاية الأولى تضم كلا من: الفنان محمد الشرنوبى وغادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران.

بينما الحكاية الثانية من الفيلم بطولة الفنان أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والحكاية الثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيطي، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والحكاية الخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران. وانتاج احمد السبكى

ويضم "فيلم قمر 14" عددًا من النجوم منهم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي، فيلم "قمر 14" من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.