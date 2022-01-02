شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكراه الأولى.. وصية وحيد حامد لـ ليلى علوى وإلهام شاهين قبل رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى الأولى، لرحيل الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، والذى رحل عن عمر يناهز 77 عامًا، بعدما وافته فى العناية المركزة بأحد المستشفيات إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى.

وقبل رحيله بوقت قصير وخلال الندوة التي أقيمت على هامش تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي ديسمبر2020، وصى الكاتب وحيد حامد النجمتان ليلى علوى وإلهام شاهين، أن يهتما بصحتهما حيث قال لهما وكرره: "خدوا بالكم من نفسكم".

يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.

ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كافة المحافل المحلية، والدولية و حاز عنها على عدة جوائز، وآخرها في فى 2020 حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42.

بدأ وحيد حامد مسيرته بكتابة القصة القصيرة والمسرحية فى بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام والمسلسلات.