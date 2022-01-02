شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يكرم محمد صبحى عن مشواره الفنى الحافل (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل ”الخليج 365” بالنجم الكبير محمد صبحى، في بداية العام الجديد 2022 وكرمه عن مشواره الفنى الحافل بعشرات الأعمال المهمة من سينما ومسرح وتليفزيون، وسلمه درع تكريم المؤسسة دينا عبد العليم، نائب أول رئيس التحرير، وكان فى استقباله عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، والزملاء في قسم الفن، جمال عبد الناصر، ومروى جمال، وزينب عبد اللاه وزكى مكاوى ومصطفى القصبى، وسارة صلاح، ولميس محمد.

وتفقد صبحى، أقسام الجريدة، مشيدًا بتجربة الخليج 365 في العالم العربى، كما أشاد بتليفزيون الخليج 365، حيث أكد أنه نقلة نوعية في عالم المنصات الرقمية، إذ أنه ينافس المحطات العالمية حاليًا، بسبب التطور السريع لعالم التكنولوجيا في العالم.

وتحدث محمد صبحى فى ندوة ”الخليج 365”، عن مشواره الفني وآخر أعماله المسرحية "نجوم الظهر" ورأيه فى "مسرح مصر"، موضحًا أنه لم يهاجم مسرح مصر بل أشاد به، ولكن بعد فترة تحول المسرح إلى اسكتشات مسرحية وهو ما يضر بمفهوم المسرح، وأشرف عبد الباقى اعترف بهذا فى الإعلام.

وأضاف صبحى قائلاً: "قد لا يكون هذه المسرحية الأنسب لتحمل اسم مصر، وفيما يتعلق بتقديم الوجوه الجديدة لابد أن تكون جاهزة ومدربة لسنوات".

وتحدث صبحى أيضا عن مشواره الفنى وأهم محطاته الفنية، وسر إبتعاده عن السينما بعد توهجه فيها وتقديمه 22 فيلما، وأشياء أخرى كثيرة تحدث عنها.







































