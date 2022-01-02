شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي لـ"الخليج 365": مسرح مصر تحول إلى اسكتشات وأشرف عبد الباقى معترف بذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم الكبير، محمد صبحى لـ"تليفزيون الخليج 365"، إنه منذ 50 عاما وبالتحديد عام 1971 حتى الآن يقدم مسرح يشارك فيها وجوه جديدة منهم منى زكى ومصطفى شعبان وهانى رمزى وغيرهم، موضحًا أنه لم يهاجم مسرح مصر بل أشاد به، ولكن بعد فترة تحول المسرح إلى اسكتشات مسرحية وهو ما يضر بمفهوم المسرح، وأشرف عبد الباقى اعترف بهذا فى الإعلام.

وأضاف صبحى قائلاً: "قد لا يكون هذه المسرحية الأنسب لتحمل اسم مصر، وفيما يتعلق بتقديم الوجوه الجديدة لابد أن تكون جاهزة ومدربة لسنوات".

وزار النجم محمد صبحى مؤسسة ”الخليج 365” في بداية العام الجديد 2022 ليتحدث عن مشواره الفني وآخر أعماله المسرحية "نجوم الظهر" وتم تكريمه كقيمة وقامة فنية وثقافية كبيرة.

ويبدأ محمد صبحى، موسمًا جديدًا لمسرحيته "نجوم الظهر" بداية من يوم 13 يناير 2022 بعد فترة إجازة بمناسبة موسم الامتحانات وأعياد الكريسماس.

"نجوم الظهر" رفعت لافتة كامل العدد بشكل يومي منذ بداية عرضها في الموسم الأول والمسرحية تأليف محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعار عبد الله حسن، وملابس ماريام عدلي وبطولة وإخراج النجم محمد صبحي ونخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم: سميرة عبد العزيز، عبد الرحيم حسن، ندي ماهر، ميرنا زكري، رحاب الشناط ، داليا حسن، رحاب حسين بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلي فوزى ومايكل وليام ومصطفي يوسف ومحمد شوقى طنطاوى.