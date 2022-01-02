فاتن موسى: مصطفى فهمي أخلف وعوده لي.. والأمان والأمومة على رأسها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى؛ إنه "كانت هناك مشاكل حياتية يومية مع النجم القدير مصطفى فهمي؛ منذ عام ونصف، قبل انفصالهما".

أضافت موسى، خلال حوارها ببرنامج "كلام الناس" عبر قناة "MBC مصر": "هذه المشاكل كانت متعلقة بمطالبتي له بتنفيذ وعوده لي واتفاقاتنا منذ الخطوبة وحتى الزواج، مصطفى الآن يروج لأني مادية وطماعة، وما بعرف كيف ضميره ينام مرتاح وهو عاشرني سنتين خطوبة و4 سنين ونصف زواج، ولا أعرف كيف يطلع يقول على إنسانة حملت اسمه هذا الكلام".

تابعت: "أول وعوده لي كانت الأمان، أنا في هذه الزيجة الأولى لي كان أهم وعد لي هو الأمومة، وهذه هي سنة الحياة، اتفقنا على ذلك وأخلف وعده كما أخلف وعودا أخرى، وهو عرفني كامرأة عاملة ومذيعة وصحفية عندي برامج، ولما تغير كلامك تقلل من مصداقيتك".

جدير بالذكر أن مصطفى فهمي انفصل مؤخرًا عن فاتن موسى، وأكدت هي أنه لم يخبرها ولم يمنحها مستحقاتها ومتعلقاتها الشخصية.