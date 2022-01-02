فن ومشاهير

ياسمين صبري تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها صورًا جديدة من أحدث أحدث ظهور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "صبري" في الصور بفستان أنيق من اللون الفضي، وانهالت التعليقات من الجمهور وجاءت كالتالي: "القمر، كيفه جوزك الوسيم، ياسمين الله يحفظك أحبك، قمر 14، جميلة وكيوت".

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل "فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

وتتعاون الفنانة ياسمين صبري، مع السيناريست أيمن وتار، في فيلمها "شغل عصابات"، أولى بطولاتها المطلقة في السينما.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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