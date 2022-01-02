بعد غياب 20 عامًا.. فنانة مصرية تعلن عودتها للتمثيل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 50 دقيقة

أعلنت الفنانة لورا عماد عودتها إلى التمثيل بعد غياب دام أكثر من 20 عاما بالمشاركة بعملين فنيين، بعد مشاركتها في آخر عمل لها في فيلم “لو كان ده حلم” عام 2001 قبل زواجها من الفنان شريف منير.

وأعلنت الفنانة لورا عماد عودتها بالمشاركة في حكاية “وانسى روحي وياك” من مسلسل “نصيبي وقسمتك”.

ونشرت لورا عبر حسابها بموقع “انستغرام” (وبحسب المواقع المصرية التي ذكرت أن هذا الحساب للفنانة المذكورة)، مقطع فيديو من كواليس التصوير تعلن به عودتها للتمثيل، حيث قالت به: “النهاردة أول يوم تصوير ليا وهرجع أمثل تاني وأنا مبسوطة.. نصيبي وقسمتك الجزء الرابع في حدوتة “وأنسى روحي وياك”.

من هي لورا عماد زوجة شريف منير؟

– ولدت عام 1972.

– عملت لورا في البداية كموديل للإعلانات.

– ساعدها طارق التلمساني في الدخول لعالم الفن والتمثيل.

– كان أول عمل لها فيلم «البطل» عام 1998، ثم شاركت في عدة أعمال.

– اعتزلت الفن مبكرًا عقب زواجها من الفنان شريف منير.

– عقب اكتشاف التلمساني لها، قدمها إلى المنتج سامي العدل للمشاركة ببطولة فيلم «البطل» عام 1998، ثم قامت بعدد من الأعمال الأخرى.

– شاركت لورا في عدة أعمال قليلة جدًا، وهي «لو كان ده حلم، وسوق المتعة، وأرض الخوف، ومسلسل الرجل الآخر، والبطل».

– جمعتها قصة حب بالفنان شريف منير كُللت بالزواج، وإنجاب ابنتين، وهما فريدة وكاميليا.

أشار شريف منير، في إحدى اللقاءات التليفزيونية، السابقة إن لورا كانت تخدم زوجته الأولى بعد إصابتها بمرض «سرطان القولون»، وأن أولاده من زوجته الفقيدة يرتبطون بها.