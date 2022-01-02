صور وفيديو.. اختيار سجين في ميانمار كأجمل وجه بالعالم للعام 2021

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 46 دقيقة

وقع اختيار الموقع الترفيهي الأمريكي “TC Candler”، على الممثل والمغني بينغ طاخون Paing Takhon من ميانمار كصاحب الوجه الأكثر وسامة في العالم للعام 2021.

الموقع الترفيهي الأمريكي “TC Candler”، يحدد سنويًا تصنيفًا لأجمل الوجوه على هذا الكوكب.

ويقبع بينغ طاخون البالغ من العمر 25 عاما، والمحتجز في السجن منذ أبريل نيسان من العام الماضي بعد أن صدر حكم في حقه بالسجن 3 سنوات مع الأشغال الشاقة لمشاركته في احتجاجات حاشدة ضد المجلس العسكري في ميانمار.

وأعلن الممثل الشاب على مواقع التواصل الاجتماعي تأييده للسلطات المدنية التي أطيح بها، وصنفه المجتمع الدولي كسجين سياسي.

وتفوق السجين السياسي على 130.000 من المشاهير من 45 دولة.