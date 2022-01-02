فيديو.. ريال مدريد يبدأ عام 2022 بهزيمة مدوية أمام خيتافي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 39 دقيقة

تلقى ريال مدريد هزيمة مدوية من مضيفه خيتافي بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “كوليسيوم ألفونسو بيريز”، ضمن إطار الجولة 19 من بطولة الدوري الإسباني.

ويدين خيتافي بالفضل في الفوز لنجمه التركي إنيس أونال الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء.

وهذه الخسارة هي الثانية لريال مدريد في الدوري هذا الموسم والأولى في العام الجديد 2022 ليتوقف رصيده في الصدارة عند 46 نقطة.

وقدم خيتافي هدية ثمينة لمنافسي ريال مدريد على صدارة الترتيب، على رأسهم إشبيلية الذي سيتمكن من تقليص الفارق إلى 5 نقاط فقط في حال فوزه غداً على قادش، علماً أن الفريق الأندلسي يملك مباراة إضافية أيضاً.

في المقابل، رفع خيتافي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب فرق “الليغا”.