كتب امير فتحي في الأحد 2 يناير 2022 06:57 مساءً - طالبت الفنانة ” سما إبراهيم ” من جمهورها ومتابعيها في منشور لها عبر حسابها على فيس بوك بالدعاء لها بتجاوز المحنة التي تمر بها في الوقت الحالي دون الكشف عن تفاصيلها .
فكتبت سما إبراهيم في منشورها : ” الحمد لله .. لأول مرة أطلب من حضراتكم أن تدعو لي الخالق أن يعفو عني ويلطف بمحنتي ” .
وتابعت قائلة : ” ما أمر به إختبار أعلم أنه مشيئة الخالق وأتعلق بقدرته ولطفه .. أسألكم الدعاء ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة مصرية شهيرة تطلب الدعاء من الجمهور : ” ما أمر به إختبار أعلم أنه مشيئة الخالق “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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