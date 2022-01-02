دنيا سمير غانم تهنئ حسن الرداد بعيد ميلاده

كتب امير فتحي في الأحد 2 يناير 2022 06:57 مساءً - هنأت الفنانة ” دنيا سمير غانم ” زوج شقيقتها الفنان ” حسن الرداد ” بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم الثاني من شهر يناير في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري .
فنشرت دنيا سمير غانم صورة لحسن الرداد كتبت في تعليقها عليها : ” كل سنة وانت طيب يا سنسن ويارب السنة دي تكون حلوة اوي عليك ” .
وتابعت دنيا سمير غانم منشورها : ” وربنا يوفقك في كل حاجة بتعملها وربنا يخليكوا لبعض انت وإيمي ” .
ومن جانبه قام الإعلامي ” رامي رضوان ” زوج دنيا سمير غانم بمعايدة حسن الرداد بمناسبة عيد ميلاده بنشر صورة تجمعهما وعلق عليها قائلا : ” كل سنة وأنت طيب يا حسونة ربنا يسعدك ويوفقك يارب ” .
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