"هو أنت من أعداء الوطن".. سر السؤال الذي بسببه كتب وحيد حامد "البريء"

محمد اسماعيل - القاهرة - "أستاذ وحيد هو انت من الأعداء.. أعداء الوطن؟!".. سؤال واجهه الكاتب الراحل وحيد حامد بعد مشاركته في مظاهرات يناير 1977، وبعدها بسنوات عاد السؤال نفسه ليكون ضمن واحد من أهم مشاهد فيلم "البريء"، الذي عرض عام 1985.

الكاتب وحيد حامد الذي تحل اليوم الأحد 2 يناير الذكرى الأولى لرحيله عن عالمنا، إذ رحل في مثل هذا اليوم العام الماضي، تحدث عن بداية فكرة الفيلم خلال ظهوره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم".

وقال الكاتب الراحل: "كنت ضمن المتظاهرين في شارع الألفي عام 1977، وخلال تواجدي اصطدمت بضهري في مجند من الأمن المركزي، وتعرف علي لكونه من قريتي، وبمجرد ان شاهدني قال لي (أستاذ وحيد... هو انت من الأعداء.. أعداء الوطن؟!)".

وأضاف المبدع الراحل: "مع انشغال المجند بتعليمات الضابط، هربت منه، لكن بعد فترة قابلته وسألته عما قال، فأجاب (اللي يقف هنا يبقى من أعداء الوطن)، وقلت له (أنتوا بتسيبوا أعداء الوطن وتمسكونا احنا)".

وتابع: "بعدها ظللت اتحايل على الفكرة لصياغتها، حتى وجدت الفنان أحمد زكي، يقول لي (عايز أنتج فيلم بس يكون حكاية) ومن هنا جاء الحافز لكتابة العمل".

البريء



أنتج الفيلم سنة 1986، و أخرجه عاطف الطيب، ولعب دور البطولة أحمد زكي ومحمود عبدالعزيز، ودخل وحيد في صدام مع 3 وزارات، أعلنت رفضها لعرضه.

وكانت بداية الازمات، بعد أن تقدّم أحد الأشخاص بشكوى يتهم فيها صناع الفيلم بتصويره داخل معتقل حقيقي، وهو ما يعد إفشاءً لسر عسكري، وبعدها طالبت أيضًا وزارة الداخلية منع العمل، بدعوى أن أبطاله يرتدون نفس الملابس التي يرتديها جنود وضباط الأمن المركزي.

وظل فيلم "البرىء" ممنوعًا لما يقرب من 20 عامًا، إلى أن عرضته وزارة الثقافة، في عهد فاروق حسني، أبريل 2005، دون حذف للمرة الأولى على شاشة السينما، في افتتاح مهرجان السينما القومي، تكريمًا للفنان الراحل أحمد زكي.

ورحل الكاتب الكبير وحيد حامد عن عالمنا في 2 يناير 2021 عن عمر يناهز 76عاما، وشيعت جنازته من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، ودفن في مقابر الأسرة في طريق الواحات بحضور أسرته ونخبة من نجوم الفن.

