نيللي كريم: كنت فاقدة الأمل في الرجالة وحظي وحش فيهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة نيللي كريم عن قصة حبها مع زوجها لاعب الاسكواش المعتزل هشام عاشور.

وقالت نيللي، خلال لقائها مع برنامج "نجاحهن"، المعروض عبر قناة "سكاي نيوز"، إنها كانت فاقدة الأمل في الرجال، قائلة: حظي وحش فيهم.. كنت ماشية سيء لأسوأ، لو كان حد قابلته في حياتي كويس ما كنتش قابلتك".

وتابعت: "الرجل يُعجب بأي فنانة لأنه ينظر لها، وهي على الريد كاربت وعاجبه الشكل، وبعدها تظهري على شكلك الطبيعي كبني آدم من غير مكياج ومن غير كوافير، وهنا نكتشف أنه عايزني كشكل وليس بني آدم، وفي الأغلب لا يلحق يعرفها كإنسانة، لكن نادرًا لما حد يتعب نفسه ليتعرف عليكِ كبني آدم طبيعي من غير مهنتك والريد كاربت".

ومن جانبه قال هشام عاشور: "نيللي بتتعامل مع الناس بطيبة جدا، وبطبيعية، وأنا بحترم نجوميتها، الناس بتحس بطيبتها وحلاوة قلبها، الناس حاسة إنها بني آدمة مختلفة، بس دماغها ناشفة زي الحجر".

واحتفلت النجمة نيللي كريم بزواجها من نجم الإسكواش السابق هشام عاشور، في أغسطس الماضي.

ومن ناحية أخرى تخوض نيللي كريم السباق الرمضاني المقُبل بمسلسل "فاتن أمل حربي"، ويشاركها العمل كل من فادية عبدالغني، وفاء عامر، شريف سلامة، أحمد حاتم، محمد ثروت، خالد سرحان، وهو من تأليف إبراهيم عيسى ومن إخراج محمد جمال العدل.