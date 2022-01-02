صورة نادرة تجمع محمد فوزي بفاتن حمامة من كواليس "دايما معاك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تداول محبو الفنان الكبير محمد فوزي، صورة نادرة من كواليس فيلمه الشهير "دايما معاك" والذي جمعه بالفنانة الكبيرة فاتن حمامة.

وظهر "فوزي" في الصورة بصحبة فاتن حمامة والمخرج هنري بركات وعدد من صناع العمل.

فيلم "دايما معاك" عرض عام 1954، ويعتبر من أشهر أعمال النجم محمد فوزي، وقدم خلاله عددا من الأغاني الشهيرة وهي: "اللي يهواك اهواه، طير بينا يا قلبي، والله والله يا حلو زمان".

"دايما معاك" بطولة: محمد فوزي، فاتن حمامة، عبدالوارث عسر، سعيد أبو بكر، رياض القصبجي، برلنتي عبدالحميد، ثريا فخري، ومن إخراج هنري بركات.