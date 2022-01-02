إيرادات السبت.. "الكاهن" يحافظ على الصدارة و"الإنس والنمس" في المركز قبل الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 9 أفلام، هي: "الكاهن"، "ريتسا"، "برا المنهج"، "المحكمة"، "أبو صدام"، "مربع برمودة"، "عروستي"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، "الإنس والنمس"، وحققت الأفلام التسعة مجتمعة أمس السبت 1 يناير إيرادا بلغ 881 ألفًا و880 جنيها، موزعة على النحو التالي..

الكاهن

احتل فيلم "الكاهن" صدارة شباك التذاكر، بعد تحقيقه إيرادا بلغ 366 ألفًا و558 جنيها.

الكاهن تأليف محمد ناير، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة إياد نصار، حسين فهمي، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، درة.

مربع برمودة

في المركز الثاني يأتي فيلم "مربع برمودة" محققًا 170 ألفًا و264 جنيها.

مربع برمودة تأليف هشام هلال، إخراج طارق رفعت، بطولة عمرو عبدالجليل، هنا شيحة، روجينا، مصطفى خاطر.

برا المنهج

وجاء في المركز الثالث فيلم "برا المنهج" 150 ألفًا و233 جنيها.

برا المنهج سيناريو وحوار عمرو سلامة وخالد دياب، إخراج عمرو سلامة، بطولة ماجد الكدواني، الطفل عمر شريف، روبي، دنيا ماهر، أحمد خالد صالح.

أبو صدام

وحصل فيلم "أبو صدام" على المركز الرابع، بعد تحقيقه إيرادا قُدر بـ114 ألفًا و335 جنيها.

أبو صدام قصة وإخراج نادين خان، سيناريو وحوار محمود عزت، بطولة محمد ممدوح، أحمد داش، ومجموعة من ضيوف الشرف، بينهم: سيد رجب، زينة منصور، علي الطيب، علي قاسم.

ريتسا

وذهب المركز الخامس لفيلم "ريتسا"، بعد تحقيقه 34 ألفًا و604 جنيهات.

ريتسا تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري، بطولة محمود حميدة، عائشة بن أحمد، أحمد الفيشاوي، أمير المصري، مي الغيطي، كارولين عزمي، يوسف عثمان.

المحكمة

وكان المركز السادس من نصيب فيلم "المحكمة"، محققا 15 ألفًا و937 جنيها.

المحكمة من تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، بطولة غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله، نجلاء بدر، جميلة عوض، كريم عفيفي، أحمد داش، مايان السيد.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وفاز بالمركز السابع فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، محققًا 15 ألفًا و362 جنيها.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد.

الإنس والنمس

واحتل المركز الثامن فيلم "الإنس والنمس"، محققًا 11 ألفًا و36 جنيها.

الإنس والنمس قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، عارفة عبدالرسول، دنيا ماهر ومحمود حافظ.

عروستي

وذهب المركز التاسع لفيلم "عروستي" والذي حقق 3 آلاف و548 جنيها .

عروستي تأليف مصطفى البربري، إخراج محمد بكير، بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوي، مروان يونس، زينب غريب، ندى أكرم.