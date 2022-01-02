سما إبراهيم لجمهورها: ادعولي الخالق يلطف بمحنتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طلبت الفنانة سما إبراهيم من جمهورها الدعاء لها، مؤكدة أنها تمر بمحنة، لم تكشف عن تفاصيلها.

ونشرت سما منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتبت: "الحمد لله، لأول مرة أطلب من حضراتكم أن تدعولي الخالق أن يعفو عني ويلطف بمحنتي".

وأضافت: "ما أمر به اختبار أعلم أنه مشيئة الخالق وأتعلق بقدرته ولطفه، أسألكم الدعاء".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة سما إبراهيم مسلسلات: "ملوك الجدعنة"، "لحم غزال"، "شقة 6"، كما تشارك حاليا في بطولة مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" بطولة الفنان يحيى الفخراني، وعُرض لها أيضا مؤخرًا مسلسل "موضوع عائلي" مع الفنان ماجد الكدواني.