أنوشكا: لم أتنازل عن بلاغي بسبب "كلب" الجيران.. وعودتي للغناء تأخرت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلنت الفنانة أنوشكا في أغسطس الماضي عودتها مرة أخرى للغناء، وذلك بعد غياب طويل، فـ إلى أين وصلت مراحل استعدادها.

الفنانة أنوشكا في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أجابت قائلة: "الغناء وحشني خالص، ومن وقت إلى آخر أطمع في العودة، وأحاول ترتيب أوراقي، وتجهيز نفسي لتقديم أغاني جديدة".

وأضافت: "مع ظروف كورونا من ناحية، وارتباطي بالتمثيل في عمل درامي من ناحية أخرى، تحدث اللخبطة في المواعيد، وتتوقف كل الخطوات".

وعن البلاغ الذي تقدمت به ضد أحد قاطني الكمبوند الذي تسكن به، بسبب تعرضها للسب من جارها وتعرض كلبها لاعتداء من كلب جارها، قالت: "لم يحدث تنازل، ومازال المحامي يتابع التحقيقات الجارية في النيابة".

أنوشكا حررت في نوفمبر الماضي محضرا رسميا، بعد تعرضها للسب من أحد جيرانها في الشيخ زايد، بعد اعتداء أحد كلابه على الكلب الذي تملكه.

وكشفت الفنانة في بلاغها إنها طالبت جارها ان يقوم بربط الكلب، وقالت له: "إبعد الكلب بتاعك، انت ازاي مش رابطه وسايبه كدة ممكن يضر أي حد".

وأكدت الفنانة إن الجار لم يتقبل حديثها، واعتدى عليها بالسب ونهرها قائلا: "براحتي أعمل اللي أنا عايزه".