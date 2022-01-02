"جورجينا العرب.. وهي أحسن".. الجمهور يتهم ياسمين صبري بتقليد جورجينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

عقب نشر الفنانة ياسمين صبري، صورًا عبر حساباتها الشخصية على موقع "إنستجرام" وموقع "تويتر"، ظهرت خلالها ترتدي بالطو من الفرو، قام البعض بالتأكيد على أنها تقوم بتقليد جورجينا صديقة لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل صورة جورجينا ببالطو يشبه إلى حد كبير ما ارتدته ياسمين، وإلى جانب التعليقات التي أثنت على جمال ياسمين، كتب آخرون "جورجينا العرب"، "جورجينا أحسن يا فنانة".

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها ياسمين مرتدية ملابس مشابهة لجورجينا، فسبق وأن انتقدها الجمهور في أكثر من إطلالة.

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل "فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

وتتعاون الفنانة ياسمين صبري، مع السيناريست أيمن وتار، في فيلمها "شغل عصابات"، أولى بطولاتها المطلقة في السينما.