هكذا تفاعل الجمهور مع أغنية رمضان الجديدة "متعودة".. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تفاعل جمهور الفنان محمد رمضان، مع أغنيته الجديدة "متعودة" التي طرحها بالتعاون مع مؤدي الراب الجزائري سولكينج.

ونشر "رمضان" مقطع فيديو مجمع لجمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وظهر متابعي رمضان يرقصون على نغمات أغنيته الجديدة التي طرحها مطلع العام الجديد.

وعلق على الفيديو قائلا: "إمبارح نزلت الكليب عشان أسعدكم، صحيت لقيتكم إنتم اللي أسعدتوني".

من ناحية أخرى، يستعد محمد رمضان لخوض سباق دراما رمضان المقبل بمسلسل "مشوار لحد هناك" وهو التعاون الأول الذي يجمعه بالمخرج الكبير محمد ياسين، ويشاركه بطولة العمل الفنانة دينا الشربيني.