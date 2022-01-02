فن ومشاهير

صلاح يبحث الليلة عن فض شراكة قياسية مع جيرارد

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

محمد صلاح

يبحث المصري محمد صلاح، نجم ، عن الانفراد برقم قياسي خلال مواجهة ، مساء اليوم الأحد، على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات الجولة 21 من الممتاز.

وكتب الحساب الرسمي للبريميرليغ على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “شارك محمد صلاح بشكل مباشر في 13 هدفا خلال آخر 13 مباراة له في الدوري الإنجليزي بمدينة لندن (8 أهداف و5 تمريرات حاسمة)”.

وأضاف: “لم يسجل أي لاعب من ليفربول أهدافا بالدوري الإنجليزي في لندن أكثر من النجم المصري (بالتساوي مع ستيفن جيرارد بـ13 هدفا)”.

وإذا نجح صلاح في إحراز هدف خلال مباراة اليوم، فإنه سينفرد بهذا الرقم القياسي متفوقا على جيرارد.

يذكر أن صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 15 هدفا، متفوقا على زميله ديوجو جوتا صاحب المركز الثاني برصيد 10 أهداف.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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