كتب امير فتحي في الأحد 2 يناير 2022 03:50 مساءً - كشفت الفنانة ” لورا عماد ” زوجة الفنان ” شريف منير ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام عن عودتها إلى الساحة الفنية بعد فترة غياب دامت لمدة 20 عاما .
وذلك من خلال مشاركتها في حكاية ” وأنسى روحي وياك ” ضمن حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك .
وتضمن المنشور مقطع فيديو ظهرت به لورا عماد من كواليس تصوير المسلسل وقالت : ” النهاردة أول يوم تصوير ليا وهرجع تاني أمثل وأنا مبسوطة .. نصيبي وقسمتك الجزء الرابع حدوتة وأنسى روحي وياك ” .
وكتبت في تعليقها على الفيديو : ” انتظرونا النهاردة على ON E الساعة 8 حدوتة وأنسى روحي وياك للمنتج الكبير أحمد عبد العاطي والمؤلف الجميل عمرو محمود ياسين والمخرج عصام نصار .. يارب بالتوفيق ” .
يذكر أن الظهور الأخير للفنانة لورا عماد كان في عام 2001 بمشاركتها في فيلم ” لو كان ده حلم ” .. لتقرر بعد ذلك الاعتزال حتى تتمكن من التفرغ لأسرتها .
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة وزوجة فنان مصري شهير تعلن عودتها للفن بعد غياب 20 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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