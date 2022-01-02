فنانة وزوجة فنان مصري شهير تعلن عودتها للفن بعد غياب 20 عاما

كتب امير فتحي في الأحد 2 يناير 2022 03:50 مساءً - كشفت الفنانة ” لورا عماد ” زوجة الفنان ” شريف منير ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام عن عودتها إلى الساحة الفنية بعد فترة غياب دامت لمدة 20 عاما .

وذلك من خلال مشاركتها في حكاية ” وأنسى روحي وياك ” ضمن حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك .

وتضمن المنشور مقطع فيديو ظهرت به لورا عماد من كواليس تصوير المسلسل وقالت : ” النهاردة أول يوم تصوير ليا وهرجع تاني أمثل وأنا مبسوطة .. نصيبي وقسمتك الجزء الرابع حدوتة وأنسى روحي وياك ” .

وكتبت في تعليقها على الفيديو : ” انتظرونا النهاردة على ON E الساعة 8 حدوتة وأنسى روحي وياك للمنتج الكبير أحمد عبد العاطي والمؤلف الجميل عمرو محمود ياسين والمخرج عصام نصار .. يارب بالتوفيق ” .

يذكر أن الظهور الأخير للفنانة لورا عماد كان في عام 2001 بمشاركتها في فيلم ” لو كان ده حلم ” .. لتقرر بعد ذلك الاعتزال حتى تتمكن من التفرغ لأسرتها .