رسالة بخط اليد.. تيم حسن يعايد متابعيه وهذا ما كتبه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عايد النجم السوري تيم حسن جمهوره بمناسبة قدوم العام الجديد حيث نشر تيم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” مقطع فيديو ظهر فيه من خلاله وهو يكتب المعايدة لمتابعيه وأصدقائه بخط يده. وكتب تيم على ورقة بيضاء: “كل عام وأنتم بألف خير.. سنة سعيدة على الجميع إن شاء الله.. تيم حسن 31 – 12 – 2021 “.

ونال الفيديو إعجاب متابعي وأصدقاء وزملاء النجم السوري الذين تمنوا له ولعائلته عاماً جديداً ملؤه الخير والمحبة والنجاح. كما تفاعل عدد من النجوم مع معايدة تيم ومنهم صباح الجزائري، أيمن عبد السلام، عبير شرارة وآخرين.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني سيغيب تيم عن الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2022 حيث سيتفرغ خلال الفترة المقبلة لإنهاء سلسلة “الهيبة” الشهيرة من خلال فيلم سينمائي سيجري تصويره خلال الشهر المقبل ليكون جاهزاً للعرض في الصالات مع حلول عيد الفطر. وكان تيم قد حقق نجاحاً كبيراً من خلال الموسم الخامس من مسلسل “الهيبة” الذي انتهى عرضه قبل مدة وحمل عنوان “الهيبة – جبل” وحقق العمل نسب متابعة عالية جداً وتصدرت أحداثه الترند في أكثر من دولة.