“زواجي أكبر إنجازاتي”.. أصالة بجردة حسابية مع بداية العام الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة السورية أصالة نصري على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة لها، كشفت من خلالها عن إنجازاتها وانتصاراتها في العام الماضي 2021.

وأشارت أصالة إلى أن من أعظم الانتصارات التي حدثت لها في هذا العام، هو زواجها من الشاعر الغنائي فائق حسن، متمنية من الله أن يديم عليها هذه الزيجة، ويسعدهم ويحقق أمانيهم في العام الجديد، وعلقت على الصورة قائلة: “سنة صعبة وحلوة، كلها كفاح للحياة وللفرح وللأمل، السنة اللي مرّت حملت لي أعظم حدث بحياتي، شفت الرجل الحلم الحبيب الحنون الزوج السند”.

وأضافت: “بتمنى لكم سنة تشوفوا فيها كل الخير، وكل المحبة وكل المشاعر الحلوة، اللي نحنا بنصنعها ونصمم عليها، الحياة بتنصف محبيها، الحياة بتحب القلب النابض، الرّوح الغضة، بتحبّ اللي مابييئس منها”.

وتابعت: “كل سنة وبلادكم بخير، وعوائلكم بخير وأرواحكم بخير، سنة سعيدة عليكم حبايبي، وأهلي وكل اللي بحبهم وبيحبوني من غير ما ألتقيهم.. سنة خير عليكم جميعًا، من عاصمة الروح الرياض”.

ومنذ زواج أصالة وفائق وهي دائمة التغزل فيه من خلال نشرها صوراً معه وتعلق عليها برسائل رومانسية كان آخرها صورة لها، برفقته ظهر فيها وهو نائم، لتتغزل فيه، قائلة: “حنين وحليوة وشهم وحنين وممتع.. هذا الرائع زوجي أنا”.