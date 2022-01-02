إلهام شاهين تقتحم “تيك توك” بفيديو طريف مع شقيقها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة إلهام شاهين من خلال مقطع فيديو طريف نشرته على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” عن انضمامها إلى تطبيق الفيديوهات “تيك توك”.

واستغلت إلهام الفيديو لتحتفل مع متابعيها بقدوم العام الجديد عن طريق دخول عالم “تيك توك” لأول مرة.

وظهرت إلهام في مقطع الفيديو برفقة شقيقها أمير وهي تؤدي مشهداً من فيلم “جاءنا البيان التالي” لمحمد هنيدي، بطريقة “تيك توك” وعلقت على الفيديو “تيك توك 2022 كل سنة وأنتم طيبين وبخير”.

يذكر أن آخر ظهور فني للفنانة إلهام شاهين كان في حكاية “حتة مني”، ضمن أحداث مسلسل “زي القمر” والذي تم عرضه قبل موسم دراما شهر رمضان، وشاركها البطولة أحمد وفيق، إيناس كامل، مؤمن نور، نهال عنبر وسارة الشامي، والمسلسل من تأليف شهيرة سلام، واخراج حسام علي.

وكانت إلهام قد تغيبت عن دراما رمضان الماضي حيث كان آخر ظهور لها في السباق الرمضاني منذ عدة أعوام بالجزء السادس من مسلسل “ليالي الحلمية” حيث اتجهت إلى السينما طوال تلك الأعوام لتقدم عدة أفلام نالت عنها عدة جوائز.