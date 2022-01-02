شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسرحية "زقاق المدق" تحتفل بعيد ميلاد مجدى فكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت أسرة مسرحية "زقاق المدق" على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان مجدى فكرى، قبل عرض المسرحية أمس، حيث أحضروا له تورتة كبيرة والتقطوا معه الصور التذكارية، بعدما اجتمعوا سويًا وهنأوه بتلك المناسبة مثلما يظهر خلال مجموعة صور عكست ذلك، وهم يتجمعوا حول تورتة خاصة بتلك المناسبة، ومن هؤلاء الفنانة دنيا عبد العزيز ومخرج المسرحية الدكتور عادل عبده، والمطرب حلمى عبد الباقى.



مجدى فكرى ودنيا عبد العزيز

ويعرض العرض المسرحى "زقاق المدق"، على مسرح البالون، حيث تعرض المسرحية الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في الـ 8 مساء، ويجسد مجدي فكرى ضمن أحداث العرض شخصية فرج القواد الذى يحاول إغواء حميدة، وهى الشخصية التي قدمها يوسف شعبان فى الفيلم، الذى يحمل نفس الاسم.



أسرة مسرحية زقاق المدق

مسرحية "زقاق المدق" رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده، ومن بطولة كل من: مجدى فكرى، دنيا عبد العزيز، بهاء ثروت، بثينة رشوان، شمس، كريم الحسينى، سيد جبر، حسان العربى، عبد الله سعد، أحمد صادق، مراد فكرى، مروة نصير، هانى عبد الهادى، سيد عبد الرحمن، عصام مصطفى هاشم، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، صابر عبد الله، أحمد مصطفى، محمد زينهم.



زقاق المدق



اسرة مسرحية زقاق المدق



اسرة المسرحية