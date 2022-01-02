شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحيلها.. عرض فيلم وثائقى عن حياة بيتى وايت فى عيد ميلادها الـ100 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالرغم من رحيل الممثلة الأمريكية "بيتي وايت"، سيستمر الاحتفال بيوم ميلادها الـ100 من خلال عرض الفيلم الوثائقي Betty White: 100 Years Young، وهو فيلم وثائقي كان من المقرر عرضه لليلة واحدة فقط في دور السينما بمناسبة يوم ميلاد الممثلة الأيقونية المائة يوم 17 يناير، كما كان مخططاً له، حيث كانت "بيتي" قبل رحيلها قد دعت المعجبين للاحتفال معها في حدث لا يتكرر إلا مرة واحدة في العمر وهو إكمالها الـ 100 عام في 17 يناير.

وقد قرر منتجو الفيلم أن العرض سيستمر لتكريم الممثلة، حيث قال المنتجان "ستيف بويتشر" و"مايك ترينكلين" في بيان عن الفيلم الوثائقي الذي كان سيشمل لقطات من حفل يوم ميلاد "وايت": "قلوبنا حزينة اليوم بوفاة "بيتي وايت"، وفقًا لموقع deadline.

وأضاف: "خلال السنوات العديدة التي عملنا معها، طورنا حباً وإعجاباً كبيرين لها كشخص، وباعتبارها فنانة بارعة.. نحن ممتنون لعقود عديدة من البهجة التي جلبتها للجميع. كانت "بيتي" تقول دائماً إنها كانت الأكثر حظًا على قدمين في مسيرتها المهنية طالما فعلت.

واختتم البيان قائلا :"وبصراحة، كنا المحظوظين لأننا نعيشها لفترة طويلة. سنمضي قدماً في خططنا لعرض الفيلم في 17 يناير على أمل أن يوفر فيلمنا وسيلة لكل من أحبها للاحتفال بحياتها- ومشاهدة ما جعلها كنزًا وطنيًا."

سيعرض الفيلم الوثائقي لمحة عن حياة بيتي وايت ، ومهنتها التلفزيونية ، واللحظات الكلاسيكية في The Golden Girls ، و SNL ، و Hot in Cleveland ، و The Proposal ، و The Mary Tyler Moore Show ، وغير ذلك الكثير.

كما يقدم العديد من المشاهير وأبرزهم رايان رينولدز، تينا فاي، روبرت ريدفورد، لين مانويل ميراندا ، كلينت إيستوود، مورجان فريمان، جاي لينو، كارول بورنيت، كريج فيرجسون، جيمي كيميل، فاليري بيرتينيلي، جيمس كوردن، ويندي ماليك، جينيفر لوف هيويت تقديرهم لهذه الأيقونة المحبوبة.