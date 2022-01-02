تعليق سمية الخشاب على انفصال أحمد الفيشاوي ونادية الكامل : ” سمعت نصايحي “

كتب امير فتحي في الأحد 2 يناير 2022 02:57 مساءً - حلت الفنانة ” سمية الخشاب ” ضيفة مع الإعلامية ” ياسمين عز ” في برنامجها كلام الناس المذاع على قناة MBC مصر .

وخلال اللقاء علقت سمية الخشاب على انفصال الفنان ” أحمد الفيشاوي ” عن ” نادية الكامل ” بعد زواج استمر لمدة 4 سنوات وهو الخبر الذي أعلنت عنه الأخيرة منذ أيام .

فأشارت سمية الخشاب إلى أنها تعرفت على نادية الكامل منذ فترة ويوجد بينهما عدد من الأصدقاء المشتركين واصفة إياها بأنها شخصية طيبة للغاية ولطيفة .

وأضافت أنهما تقابلا في مهرجان الجونة وتمكنت سمية من تهدئة الأمور بين نادية الكامل وأحمد الفيشاوي على خلفية وجود مشاحنات خفيفة بينهما .

فقالت : ” أنا كنت خايفة عليها في مرحلة معينة .. شفتها في الجونة وكان فيه مشاحنات خفيفة فأنا هديت الموقف لإن احنا في مهرجان ومينفعش ” .

وتابعت سمية الخشاب : ” أنا قولتلها شوية نصايح ومبسوطة إنها سمعت نصايحي ومبسوطة منها إنها لما انفصلت انفصلت بطريقة راقية وكتبت بوست راقي وشيك ومبسوطة إنها وصلت للحاجة اللي هي عايزة تعملها ” .

واختتمت الفنانة سمية الخشاب قائلة : ” طبعا أحمد اتمناله كل التوفيق وهو طيب ولطيف جدا وهي لطيفة جدا .. بس حلو إن الناس أول ما يحسوا إن هما مش قادرين يتوافقوا ويكملوا الحياة مع بعض يبقوا أصحاب ” .