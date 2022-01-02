زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تتعرض لانتقادات بعد اطلالة جريئة من دبي!

كتب امير فتحي في الأحد 2 يناير 2022 02:57 مساءً - تعرضت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لموجة من الانتقادات بعد مشاركتها صورا من اطلالتها ليلة رأس السنة التي قضتها في مدينة دبي في الامارات.

وفي التفاصيل، فقد نشرت زينب فياض صورا من اطلالتها عبر حسابها على انستغرام وعلقت عليها كاتبة: “دبي لا يوجد مكان مثلك”.

وظهرت زينب فياض في الصور بإطلالة أنيقة باللون الاسود ولكن جاءت بعض التعليقات منتقدة لها كون الفستان كان قصيرا نوعا ما ما دفع زينب فياض الى اغلاق خاصية التعليق.

يذكر ان زينب فياض تحرص على مشاركة الطالاتها الجمالية التي تبدو فيها شبيهة جدا بوالدتها النجمة اللبنانية كما ظهرت بمقاطع فيديو قلدت فيها غناء والدتها.

كما برزت زينب فياض بشكل لافت مع مواكبتها للعديد من التغييرات الجمالية في ملامحها ومكياجها وألوان شعرها.