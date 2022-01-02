بعد اعتزاله الفن.. أدهم النابلسي يؤم المصلين في صلاة العشاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان الأردني الشاب أدهم النابلسي وهو يصلي إماما لصلاة العشاء في أحد المساجد.

وأثار أدهم النابلسي جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، بعد قرار اعتزاله الفن بشكل نهائي، حيث أشار إلى أنه “كان ينوي أن يتخذ هذه الخطوة منذ فترة، وذلك لأن الطريق الذي كان يسلكه لا يرضي الله”.

وقال النابلسي: “خبر سعيد جدا بالنسبة لي، كل شخص فينا عنده أهداف بحياته، دائما يسعى ليحققها، لكن هل سألت نفسك عندما تصل لهدفك ماذا تعمل بعد ذلك؟ هل سوف تضع أهدافا جديدة أو ما ستفعل؟”.

وتابع: “الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة، يمكن أنا وكثير من الناس غافلين عنه، هو أن وجودنا في الحياة لنرضي رب العالمين، ونكون مثل ما أمر ربنا”.