شكرا لقرائتكم خبر عن لورا عماد زوجة شريف منير تعود للتمثيل بعد 20 عامًا على اعتزالها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة لورا عماد عودتها إلى التمثيل مرة أخرى عن طريق المشاركة في حكاية "وانسى روحي وياك" من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، وذلك عقب اعتزالها الفن منذ 20 عامًا، بعد مشاركتها في آخر عمل بها في فيلم "لو كان ده حلم" عام 2001 قبل زواجها من الفنان شريف منير.



لورا

ونشرت لورا عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو من كواليس التصوير تعلن به عودتها للتمثيل، حيث قالت به: "النهاردة أول يوم تصوير ليا وهرجع أمثل تاني وأنا مبسوطة.. نصيبي وقسمتك الجزء الرابع في حدوتة "وأنسى روحي وياك".

وتعرض حكاية "وأنسى روحي معاك" من أحداث الجزء الرابع ضمن حكايات مسلسل "نصيبي وقسمتك الساعة الـ8 على قناةe on، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار، وهي من بطولة ميرهان حسين ومحمد عز، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

وعرضت قناة ON حتى الآن 5 حكايات هى "النظارة البيضا" بطولة أمير المصرى وكارولين عزمى ومصطفى أبو سريع، و"غرام بانتظام" بطولة شريف سلامة ونانسى صلاح ورحمة حسن، و"أوضة وصالة" بطولة أحمد عبد العزيز ورشوان توفيق وإنعام سالوسة، و"حلوة اللقطة" بطولة هانى عادل وميرنا نور الدين وحمزة العيلى، و"تاج راسنا بابا" بطولة صلاح عبد الله وإسلام جمال ومنة فضالى.