"أنا أعلم عنك الكثير والفيلم ده قصة ولا مناظر".. مشاهد خالدة في سينما وحيد حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 2 يناير 2021، رحل عن عالمنا الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي يعتبر من أهم النجوم في ذاكرة السينما المصرية.

الكاتب الراحل أعماله محفورة في وجدان جمهوره، وتنبأ بالعديد من الأحداث في أعماله، لعل أبرزها ما فعلته الجماعات الإسلامية بعد وصولها لحكم مصر.

وحملت أعمال "الكاتب الاستثنائي" عمقا فلسفيا سواء في الأحداث التي تناولتها، أو في الجمل "العبقرية" التي يتم تداولها حتى الآن.

ومن أبرز المشاهد و"العبارات" الخالدة في سينما وحيد حامد:

"بحارب أعداء الوطن"- البريء

في كل مرة يُسئل فيها المجند أحمد سبع اللليل رضوان الفولي، عما يفعله في المعسكر، يرد بعبارة واحد "بحارب أعداء الوطن" حتى يكتشف سبع الليل- أحمد زكي- أنه تم خداعه على يد من أوهموه بأنه يحارب أعداء الوطن، ليصرخ بعد اكتشافه الخديعة في المعسكر الذي يؤدي فيه خدمته العسكرية قائلا: "ده حسين أفندي ابن أبويا الحاج وهدان، لا يمكن يكون من أعداء الوطن".

"أنا أعلم عنك الكثير"- طيور الظلام

وكأن هذا العمل كتب في عهد الإخوان، فما ذكره وحيد حامد في فيلم "طيور الظلام" عام 1995، حدث "حرفيا" في عام حكم الإخوان، الذين كانوا يتخفون خلف ستار "الدين" ليكتشف الشعب المصري مطامعهم بعدها

وفي مشهد جمع بين المحامي فتحي نوفل، والإخواني علي الزناتي، يتحدث كلاهما في تحد واضح للآخر، ليقول "الزناتي": "اسمع يا فتحي أنا أعلم عنك الكثير"، ليرد: "وأنا كمان أعلم عنك الكثير، بلاش نضحك على بعض يا علي، مفيش صداقة أبدا مع خصومة، اتنين ديابة لا يمكن يعيشوا مع بعض في قفص واحد.

"كلمة بحبك عقد"- اضحك الصورة تطلع حلوة

قالها سيد غريب –أحمد زكي- دفاعا عن ابنته، وعن خداع "طارق" لها، بعد زواجه بأخرى، وذلك ضمن أحداث فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة".

"الفيلم ده قصة ولا مناظر"- المنسي

ضمن أحداث فيلم "المنسي" يقول الفنان الكبير عادل إمام والذي يجسد شخصية – يوسف المنسي- لصديقه أحمد آدم: "الفيلم ده قصة ولا مناظر"، وهي الجملة التي لا تزال خالدة في ذاكرة الجمهور.

"إنت بترقص بلسانك وأنا برقص بوسطي"- الراقصة والسياسي

هذه العبارة الشهيرة التي كتبها وحيد حامد، على لسان سونيا سليم – نبيلة عبيد- الراقصة الشهيرة في فيلم "الراقصة والسياسي"، في حوارها مع خالد مدكور- صلاح قابيل- الذي جسد دور السياسي، وما تكشفه هذه العبارة حول العلاقة الملتبسة بين الراقصة والسياسي على مر التاريخ.

وفي هذا المشهد تتحدث سونيا عن حقها في إقامة دار للأيتام مدافعة عن عملها كراقصة، خاصة وأن "مدكور" وغيره كان يتودد لها، كما أن حجتها هي أن الجمهور حينما يشاهدها على التليفزيون يستمتع بما تقدم، بينما يغلق الجمهور التليفزيون حينما يظهر هو على الشاشة

مشهد "الخناقة"- اللعب مع الكبار

ضمن أحداث فيلم "اللعبة مع الكبار"، قدم وحيد حامد مشهدا عبقريا يبدأ بوجود "هناء" عايدة رياض، وخطيبها "حسن" عادل إمام بأحد الكافيهات على النيل، وتسأله وقتها عن موعد زفافهما فيخبرها أنه لا يستطيع الزواج خلال الفترة الحالية فيتشاجرا.

هذه "الخناقة" الكوميدية ما زالت حاضرة في أذهان الجمهور حتى الآن، فرواد السوشيال ميديا عادة ما يقومون بنشرها في عدد كبير من الأحداث.

"طب مفيش حاجة هترخص"- الإرهاب والكباب

قبل توجه أحمد فتح الباب، لمجمع التحرير، يتحدث أحد المواطنين – عبدالعظيم عبدالحق- بشكل يائس عن غلاء الأسعار، وذلك ضمن أحداث فيلم "الإرهاب والكباب"، فيسأله أحدهم "طب ومافيش حاجة هترخص"، ليرد: "حاجات كتير هترخص هتبقى بسعر التراب، أنا وإنت والأستاذ وحضراتكم أجمعين".

"إحنا في زمن المسخ"- عمارة يعقوبيان

ضمن أحداث فيلم "عمارة يعقوبيان" صرخ زكي الدسوقي، وهو يقف بأحد ميادين وسط البلد، ليتحدث عما آل إليه حال البلد، قائلا: "يبصوا على البلد اللي باظت.. إحنا في زمن المسخ".

"إنت تحب زي ما إنت عاوز وتتجوز زي ما أنا عاوز"- اضحك الصورة تطلع حلوة

مشهد اختصر الكثير، قالها الأب لابنه حينما رفض الزواج من ابنة رجل الأعمال في مقابل حبه لابنة "مصور فوتوغرافيا".

"أنا هحلم"- اللعب مع الكبار

في المشهد الأخير ضمن أحداث فيلم "اللعب مع الكبار" يثور عادل إمام "حسن بهنسي بهلول" قائلا: "أنا هحلم" والذي يعتبر من اشهر مشاهد السينما، ويعتبر المشهد ثورة حقيقية على كل ما هو فاسد في طريق حسن وأمثاله من المهمشين.