قبل محمد رمضان.. هؤلاء قدموا أغاني مستوحاة من إفيهات عادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف الفنان محمد رمضان عبر بث مباشر خرج به على جمهور حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أحدث أغانيه مع مغني الراب الجزائري سولكينج، وهي بعنوان "متعودة"، مستوحاة من جملة شهيرة للفنان عادل إمام في مسرحية "شاهد ماشفش حاجة".

ومع تأكيد الفنان محمد رمضان كتابته كلمات الأغنية، يدخل ضمن قائمة الذين قدموا أغاني مستوحاة من إفيهات شهيرة للزعيم.

متعودة

الفنان محمد رمضان إلى جانب تقديمه الأغنية مستوحيا اسمها من الإفيه الضاحك، قدم في بداية الكليب مقطعا صوتيا من المسرحية التي عرضت عام 1976، وهو الذي يقول فيه الفنان عادل إمام "متعودة دايما".

وتحدث رمضان في الفيديو الذي نشره عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، موضحا سبب اختيار كلمة "متعودة" اسما للأغنية، قائلا: "متعودة لان لما اتكلمنا حبينا يكون للأغنية علاقة بمصر والجزائر، ويكون ليها علاقة بالشعبين الكبار، قلت له تعرف إيه عن مصر قال لي الحاجة الوحيدة اللي شفتها في مصر مسرحية أستاذ عادل إمام (شاهد ماشفش حاجة)، وفاكر جزء متعودة دايما، قلتله احنا أغنيتنا اسمها متعودة ومن هنا جت فكرة الأغنية".

الحلزونة

وفي سبتمبر الماضي طرح المطرب الفلسطيني محمد عساف أحدث أغانيه التي حملت اسم "الحلزونة"، وهو نفس اسم قصيدة قدمها الفنان عادل إمام في فيلم "مرجان أحمد مرجان".

الشاعر مصطفى حسن في تصريح لـ"الخليج 365" كشف كواليس تقديم الأغنية، وقال: "منذ تقديم الفنان عادل امام (الحلزونة) في الفيلم، وأنا معجب بالإفيه والاسم، ومن هنا جاءت لي فكرة كتابة أغنية لها نص وسياق مختلف تماما، ورؤية خاصة بي، وبعد الإنتهاء من كتابتها، تولى الصديق الملحن سامح كريم وضع اللحن، ووزعها موسيقيا إلهامي دهيمة، ورحب الفنان محمد عساف بتقديمها ".

بلد شهادات

"بلد بتاعت شهادات بصحيح" جملة قالها الفنان عادل إمام في مسرحية "أنا وهو وهي" عام 1964، وبعدها بسنوات أصبحت عنوان ومحور أغنية طرحها مغني الراب كريم نجيب.