بالصور.. أنابيلا هلال جريئة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - خضعت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت "أنابيلا" في الصور بإطلالة جريئة، مرتدية فستان أزرق أنيق، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكانت مجلة (جي كيو) قد كرمت أنابيلا هلال بمنحها جائزة أفضل شخصية إعلامية لعام 2021، عن مجمل أعمالها الإعلامية وبرامجها.

وتعد "أنابيلا" من أشهر الإعلاميات العرب، حيث قدمت خلال مشوارها عددا من الأعمال الناجحة أبرزها: "أراب أيدول، ميشن فاشون، حلوة ومرة" وغيرها من البرامج.