وفاة الشقيق الأكبر للفنان كاظم الساهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن حسين جبار، شقيق الفنان كاظم الساهر "القيصر"، وفاة شقيقهما الأكبر على جبار إبراهيم السامرائي.

وكتب حسين عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "شقيقي الاكبر علي جبار إبراهيم السامرائي في ذمة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون"، تعليقًا على الآية القرآنية الكريمة "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون".

وانهالت التعليقات على منشوره، لمواساته وتقديم واجب العزاء له ولأسرته، داعيين بالرحمة لفقيدهم.

كان حسين كشف عن مرور شقيقه بأزمة صحية وذلك في نوفمبر 2021، متمنيًا له السلامة، إذ كتب عبر فيسبوك: "سلامتك أخي علي أبو نصير".