سمية الخشاب: "الزواج هيعطلني".. وهذه نصيحتي للمرأة التي تتعرض للخيانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة سمية الخشاب إنها لا تفكر في الزواج مرة أخرى، مؤكدة أنها في مرحلة لا تحتاج فيها أي شخص، وأنها سعيدة بحياتها الآن.

وتابعت في حوار أجرته مع برنامج كلام الناس، على قناة MBC مصر: "أنا رايقة جدا، ولا أشعر بالوحدة أو الضيق، على العكس مستمتعة بحياتي، ولدي مليون شيء لأقوم به، هيعطلني يا ست الكل".

وعن الخيانة، قالت سمية "كتبت تغريدة منذ فترة قريبة، قلت فيها إنه لا يمكن أن تجلس المرأة في بيتها (نايمة على ودانها) بينما زوجتها يعرف عليها امرأة أخرى، وتظل مخدوعة طوال الوقت وتعطي حتى يصبح عطاءها أمر طبيعي وعادي، ثم تنفصل وتنهار، وتضيع حياتها وتمرض، لو حصل وتعرضت للخياته يجب أن تمشي ولا تُكمل حياتها معه".

ورفضت سمية تبريرات بعض الرجال بأن أسباب الخيانة تكون تقصير من المرأة، موضحة أن إذا كان هناك تقصير فكما كان الارتباط بينهما بالمعروف يجب أن يتركها بالمعروف، رافضة أيضا تعبير "نزوة"، مضيفة "أنا متسامحة لكن هناك أمور لا يمكن التسامح فيها".

جدير بالذكر أن سمية الخشاب شاركت في السباق الرمضاني لعام 2021 بمسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان، إخراج محمد سلامة، وشارك في بطولته سيد رجب، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، هبة مجدي، رياض الخولي، عبير صبري، محمد ريحان.